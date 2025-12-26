Потанин назвал 2025 год прорывным для российского бизнеса

2025 год стал успешным для отечественного бизнеса, заявил в эфире «России 24» президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. По его мнению, государству удалось создать новые возможности для работы бизнеса в условиях санкций.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин

«И президент, и правительство уделяли много времени тому, чтобы создать для нас различного рода союзы, возможность выхода на другие рынки,— сказал господин Потанин. — И этот год, на мой взгляд, был прорывным». По его словам, такого прогресса в восприятии России «как интересного партнера» на международном рынке еще не было.

Также господин Потанин назвал «адекватный курс рубля», призвал Банк России продолжать снижать ставку и выразил уверенность в том, что Россия перестала быть «мировой бензоколонкой».