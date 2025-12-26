Потанин: Россия перестала быть «мировой бензоколонкой»

Курс российского рубля больше не зависит от нефтяных цен, хотя раньше «привязан был совсем», заявил «России 24» президент «Норникеля» и «Интерроса». Он также высказал мнение, что слишком крепкий рубль не будет способствовать развитию российской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент «Норникеля» и «Интерроса» Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент «Норникеля» и «Интерроса» Владимир Потанин

«Сейчас он (курс рубля. — "Ъ") отвязался от нефти, и это хорошо, — сказал господин Потанин. — Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой».

По мнению президента «Норникеля», «переукрепление рубля препятствует импортозамещению и завоеванию новых рынков». Прогнозный курс Банка России в районе 90 руб. за $1 «более адекватен сейчас для развития экономики страны», полагает господин Потанин.

Он также призвал ЦБ продолжать снижать ключевую ставку до 6–7%.