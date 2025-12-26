В Ростове-на-Дону откроется избирательный участок выборов президента Гвинеи

Граждане Гвинейской Республики смогут принять участие в президентских выборах на избирательном участке в Ростове-на-Дону 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области Фото: пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области

Участок откроется на улице Большая Садовая, 69 в здании Ростовского государственного экономического университета. За пост главы государства поборются девять претендентов.

На участке в Ростове-на-Дону смогут проголосовать граждане республики, которые проживают не только в Ростовской области, но и в других субъектах России.

Константин Соловьев