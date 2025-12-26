Илон Маск заявил, что Брюссель из-за мигрантов перестал быть бельгийским городом

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что с точки зрения национального состава Брюссель больше нельзя считать европейским городом. Такое мнение он выразил на своей странице в соцсети X.

«Столица Бельгии больше не бельгийская»,— написал предприниматель.

Этим постом Илон Маск ответил на публикацию предпринимателя Марио Науфала. В ней господин Науфал привел статистику по проживающим в Брюсселе детям. Согласно этим данным, примерно трое из четверых несовершеннолетних, проживающих в столице, имеют неевропейское происхождение.

В феврале 2025 года телеканал NBC News опубликовал исследование деятельности Илона Маска за два года и назвал предпринимателя «рупором правых всего мира». Илон Маск активно поддерживает правые политические движения, партии и правительства как минимум в 18 странах мира, продвигая собственную повестку, включающую ограничение иммиграции и сокращение контроля над бизнесом, сообщал телеканал. В частности, миллиардер публично поддерживал ультраправую немецкую партию «Альтернатива для Германии». Кроме того, в 2023 году администрация экс-президента США Джо Байдена обвинила Илона Маска в антисемитизме. Сам бизнесмен назвал эти обвинения клеветой.