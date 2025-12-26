Мир. Дружба. Маркетплейс

В споре между банками и маркетплейсами прозвучал призыв к дружбе. Президент Владимир Путин, по словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, заявил, что по вопросу скидок на платформах сторонам нужно найти справедливое решение. Собеседники “Ъ FM” полагают, что теперь дискуссия уйдет из публичной плоскости, и как минимум о запрете собственных программ лояльности цифровых платформ речи идти не будет. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Разговор президента с представителями бизнеса, видимо, в какой-то момент перешел на понятия этические — дружба, справедливость, баланс интересов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за допуск банков к программам лояльности маркетплейсов, но на конкурентных условиях. При этом, по словам Александра Шохина, была услышана и точка зрения представителей онлайн-площадок. Как минимум теперь в этом споре появился арбитр, и градус дискуссии станет ниже, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Мы, конечно, не знаем, что дословно было сказано на встрече. Но, вероятнее всего, в ближайшее время мы уже не увидим такую агрессивную информационную кампанию, которая продолжалась в последние месяцы. Давайте будем честны: велась она в основном против цифровых платформ, а сами они и не были против дружбы. На наш взгляд, баланс уже был, он был до момента, когда банки подняли эту тему. Полагаю, нужно вернуться именно к этой точке».

Но такой вариант вряд ли возможен, ведь банки все это время поднимали стратегические вопросы, а скидки были лишь поводом, заметил управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин: «Ключевой риск для классических банков — это ситуация в долгосрочной перспективе, постепенная потеря статуса основного финансового партнера клиента.

Спор идет не про текущие дисконты и краткосрочную прибыль. Это разговор о том, кто в итоге станет для потребителя основным финансовым центром».

Чтобы дружить домами, каждой из сторон нужно быть более гибкой, считает независимый экономист Андрей Бархота. По его словам, ругаются банки и маркетплейсы, но инфляция оказывает влияние на всех: «Идея примирить банки и маркетплейсы связана с проинфляционным эффектом. Если запретить последним делать скидки, они будут вынуждены компенсировать отток доходов за счет повышения розничных цен. И поэтому у маркетплейсов есть шансы в этой битве победить, даже несмотря на то, что на стороне крупнейших банков находится ЦБ РФ».

Дискуссия о банкинге площадок в ноябре началась с подачи «Сбера». Идея нашла поддержку и у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким в своем открытом письме назвала предложение об ограничениях скидок попыткой «уничтожения конкурентов». Председатель правления Сбербанка Герман Греф между тем отмечал, что программы лояльности маркетплейсов — «торговое рабство». Но теперь договариваться представители индустрий будут без громких заявлений, полагает ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко. По его словам, площадки — важный инфраструктурный игрок и власть это понимает: «Банки в итоге все-таки должны будут смириться. Тот же самый Ozon вышел на операционную прибыльность только из-за того, что у него есть банк. Просто если финансовые организации пролоббируют закрытие этих направлений вовсе, то маркетплейсам будет совсем худо».

Онлайн-площадки уже активно работают на рынке вкладов. Три банка, принадлежащие крупнейшим маркетплейсам, в ноябре показали значительный рост портфелей срочных депозитов. В общей сложности их объем увеличился на 38 млрд руб. При этом, по данным ЦБ, в целом в стране объем средств на вкладах в этом месяце снизился впервые за четыре года. Отчасти поэтому игрокам придется сотрудничать, уверен основатель IT-интегратора AWG Александр Хачиян: «Ozon, например, на одних только скидках потратил в районе 1,5 млрд руб. за этот год. Задача маркетплейсов — захватывать долю рынка. Рано или поздно это, конечно, всё закончится, и все придут к восстановлению ценового баланса. Безусловно, они будут дружить. В рамках партнерства компании всегда найдут возможности для взаимодействия, а если еще и регулятор введет свои правила, то они вынуждены будут сотрудничать».

Яндекс-банк сейчас занимает 14-е место по объему срочных вкладов, Озон-банк поднялся на 60-е место, а Вайлдберриз-банк привлекает вклады только с сентября 2025-го, но уже увеличил портфель на 131%.

Станислав Крючков