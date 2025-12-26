В Ярославской области дорожные службы перешли на усиленный режим

В Ярославской области дорожные службы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

«С 16 часов вчерашнего дня по области идет сильный снегопад. Ночью в отдельных районах разыгралась метель. Дорожные службы встретили стихию во всеоружии. КДМки работали всю ночь, расчищая и обрабатывая трассы во всех округах области. Учитывая прогнозы синоптиков, мы перешли на усиленный режим работы»,— написал господин Душко.

На обработку региональных дорог вышла 321 единица спецтехники, уже израсходовано 2,3 тыс. кубов песко-соляной смеси и 145 кубов рассола. Роман Душко призвал водителей к внимательности на дорогах и предложил сообщать о внештатных ситуациях в «Ярдорслужбу» по номеру 8 (4852) 90-92-50.

Алла Чижова