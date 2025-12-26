Россия и Индия рассматривают упрощение визового режима для бизнесменов

Россия и Индия обсуждают взаимное упрощение визового режима для предпринимателей. Об этом сообщил торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев ТАСС.

Торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев

«Вопрос ... рассматривается в контексте создания более благоприятной среды для торговли», — рассказал господин Соболев. По словам торгпреда, упрощенный визовый режим для бизнесменов увеличит интенсивность деловых контактов между Индией и РФ.

Накануне посол Индии в России Винай Кумар анонсировал запуск безвизового режима для туристических групп до конца года.