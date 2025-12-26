Бизнесмены остаются дома

Вместо Куршевеля — сочинские склоны: как выяснил “Ъ FM”, многие собственники компаний в этот раз решили провести новогодние каникулы в России. 2026-й будет непростым, и сейчас не время уезжать, утверждают предприниматели. В праздничном календаре — стратегические сессии, а из активностей не только лыжи, но и падел, увлечение которым охватило всю Москву. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В условиях грядущих изменений в налоговой системе, нестабильного курса рубля, высокой ключевой ставки выживут не все. Череда банкротств, что началась в 2025-м, вполне может продолжиться, не исключает основатель ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. Так что, по его словам, в январские придется больше работать, чем отдыхать: «Повышение налогов — это реально очень серьезный вызов. Мы же будем покупать с НДС в 22%. Представляете, насколько увеличится себестоимость? В эти длинные праздники не только я, но и часть моей команды предполагаем провести в работе. Ситуация такая, что она требует от руководства определенных шагов для того, чтобы сохранить бизнес. Я люблю кататься на лыжах и обязательно займусь этим в феврале. Но сейчас вот так».

Но бизнесу нужна перезагрузка. Выгорание топ-менеджеров, как и непредсказуемость зумеров, стали одной из самых обсуждаемых тем на рынке труда в 2025-м. Без паузы не обойтись. Но если и отдыхать в Новый год, то в России, говорит гендиректор агентства Remain Дмитрий Клапша: «Новый год, конечно, здесь, а, условно, 2 января — уже в горы. Поеду в Сочи. Единственное, что меня сейчас настораживает, — это отсутствие там снега. Но вроде обещают, что он должен выпасть.

Я разговариваю с клиентами и партнерами, и многие решили остаться в России. Бурная активность идет в последние дни этого года. Вплоть до того, что люди работают 30 декабря, и мы планируем подписывать сделки».

2026-й будет действительно непростым, многие закладывают негативный сценарий, заметил управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин: «Большую часть года я нахожусь в Дубае, это связано с характером нашего бизнеса. Для меня приезд в Москву — это как раз возможность ощутить русскую зиму. Планирую кататься на сноуборде, съездить в Тверь. Предстоящие праздники будут не только посвящены отдыху. Придется и подумать, как преодолевать вызовы с возможным снижением потребительской активности и усилением тренда закручивания гаек в законодательстве. Любой кризис — это том числе и возможности для бизнесмена. Можно в этот непростой год попробовать нарастить клиентскую базу за счет уходящих компаний».

Компании активно следят за расходами, замораживают наем сотрудников, режут бюджет, в том числе на маркетинг и социалку. Чтобы не потерять клиентов, бизнес планирует стратегические сессии даже в каникулы, в том числе на лыжных склонах, поделился основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Набрался достаточный перечень мест в России, в которых нужно побывать именно зимой. Северное сияние, к сожалению, в этом году не получилось посмотреть, но потихонечку этот список закрываю. Покататься на коньках на Байкале, горный Алтай… Может быть, успею сделать за эти новогодние. Эти дни не полностью гуляем.

Стратегическая работа все равно продолжится. Для нас это определенный период, когда можно попробовать наших коллег по рынку где-то обогнать, воспользоваться этим временем более качественно».

Январь — традиционно самый провальный месяц по выручке. И 12 дней новогодних каникул, по прогнозам бизнеса, могут обойтись экономике примерно в 1,5-4 трлн руб., а если брать верхнюю планку, то это 2% годового ВВП страны.

Аэлита Курмукова