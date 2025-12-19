Курорты заждались снега

Открытие сезона катания на «Розе Хутор» отложили из-за нехватки снега. При этом некоторые горнолыжные курорты уже открыты для гостей, например, «Архыз», но только пять трасс, созданных с помощью искусственного снега. Сезон открыт и в Карачаево-Черкесии. Однако из-за бесснежной зимы почти все курорты начали сезон значительно позже, чем в 2024 году, рассказали эксперты в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Официально открытие трасс для лыжников и сноубордистов в Сочи запланировано не ранее 29 декабря. Но сроки могут сдвинуться, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Из-за теплой погоды и невозможности использовать искусственный снег, старт горнолыжного сезона уже перенесен, например, на "Розе Хутор". Надеемся, что 29 декабря все будет нормально. Снег в горах есть, но его толщина недостаточна. Тем, кто оплатил ски-пассы заранее, будут предложены возможные альтернативы. Но часть туристов уже открыли сезон, например, в Шерегеше. К счастью, у нас есть регионы, где снег гарантирован, и минусовые температуры — более типичное явление.

Есть варианты, когда туристы корректируют свои планы, и случаи переноса поездок на январь и даже на февраль, все-таки сезон у нас продолжительный, и в ряде регионов комфортно кататься можно и в марте, и даже в начале апреля. Есть правила бронирования отеля, авиакомпаний, а многие путешественники выбирают невозвратные тарифы. В этом случае обмена авиабилетов без штрафа не предусмотрено. В 2025 году есть и европейские предложения, но из-за сложностей с получением виз количество путешествий на альпийские курорты не такое большое, но тоже востребовано.

Какая средняя стоимость отдыха на горнолыжном курорте в России? Диапазон цен очень разнообразный, и в зависимости от категории гостиницы есть пакет за 80 тыс. руб. на двоих на неделю, а есть пакет и за 700 тыс. руб., не считая еще транспортных расходов. В бюджете нужно учитывать стоимость ски-пасса — 3-5 тыс. руб.».

При этом общее число бронирований горнолыжных курортов в России растет. Так, за последние годы турпоток на «Шерегеш» и «Архыз» удвоилось, следует их данных оператора «Алеан». Далее идут Домбай, Белокуриха и Приэльбрусье — спрос на них вырос примерно на 10%. Путешественники, которые решили не сдавать билеты и уже отправились на «горнолыжный курорт без снега». «Роза Хутор», например, предлагает альтернативные развлечения. Среди них бани и живые уголки с ламами, рассказал автор и ведущий дайджестов «Кант» про горнолыжный отдых Георгий Дубенецкий.

Ангелина Зотина