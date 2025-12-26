На фасаде аэропорта Ижевска появилось имя Михаила Калашникова

На фасаде Ижевского аэропорта установлена новая вывеска с именем оружейного конструктора Михаила Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, имя Михаила Калашникова присвоено аэропорту Ижевска указом президента России Владимира Путина 14 ноября 2025 года.

Голосование по выбору имени для аэропорта проводилось с 7 по 28 августа в соцсетях главы Удмуртии и на бортах местной авиакомпании «Ижавиа». Было выдвинуто около 100 предложений. В топ вошли имена конструктора Михаила Калашникова (44,78% голосов), композитора Петра Чайковского (43,7%), основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дерябина (11,54%). В результате было решено присвоить аэрогавани имя конструктора АК-47.

Выбор имени для аэровокзала связан с открытием нового терминала в конце сентября. В скором времени он станет принимать рейсы из других стран. Объем инвестиций в проект составляет 4,3 млрд руб. Эксперты называют увязку имени оружейника с Удмуртией, где сосредоточено большое число оборонных предприятий, логичным решением.

Анастасия Лопатина