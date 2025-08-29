Новый аэропорт Ижевска будет носить имя Михаила Калашникова

По итогам заключительного этапа голосования новый аэропорт Ижевска будет носить имя конструктора Михаила Калашникова, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. Окончательные итоги подвела Общественная палата республики.

Глава региона отметил, что на данный момент идет согласование результата с Общественной палатой России. «В выборе имени для аэропорта на разных этапах приняли участие больше 70 тыс. жителей республики»,— добавил господин Бречалов.

UPD: Привести в материале итоговые результаты открытого голосования не представляется возможным, поскольку пост главы Удмуртии с опросом был удален днем 29 августа. По данным других СМИ, за конструктора Михаила Калашникова было отдано 44,76% голосов (14,8 тыс.), за композитора Петра Чайковского — 43,7% голосов (14,5 тыс.), за основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дерябина — 11,54% голосов (3,8 тыс.).

Напомним, на предварительных обсуждениях было предложено более 100 имен. В финал вышло три имени: основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дерябина, конструктора Михаила Калашникова и композитора Петра Чайковского. Последний этап отбора проходил до 28 августа в соцсетях главы республики и на бортах «Ижавиа».