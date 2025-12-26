Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» перенесли

«Роскосмос» и «Казкосмос» решили скорректировать сроки первого старта ракеты-носителя «Союз-5», сообщила пресс-служба российской госкорпорации. До этого пуск планировали провести до конца 2025 года. Новая дата не уточняется.

В «Роскосмосе» отметили, что решение о переносе носит технический характер. Участники проекта планируют дополнительно проверить бортовые системы и наземное оборудование. Указывается, что дополнительные испытания помогут наладить устойчивую работу систем в штатных и нештатных режимах и создать необходимые условия для безопасного и успешного запуска. «Дата пуска будет определена по итогам всех процедур и согласована участниками программы»,— добавили в «Роскосмосе».

«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса, технологическое ядро совместного проекта России и Казахстана «Байтерек». В проекте Россия отвечает за технологическую часть и производство ракет, Казахстан предоставляет инфраструктуру Байконура. В начале октября российские специалисты успешно испытали первую ступень ракеты-носителя в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности в Пересвете.

