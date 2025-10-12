«Роскосмос» тряхнул новизной

Российские специалисты успешно испытали первую ступень ракеты-носителя «Союз-5»: двигатель отработал на полной мощности запланированные 160 секунд. Испытания стали проверкой перед финальной серией запусков с Байконура в декабре 2025 года в рамках проекта «Байтерек». Ракета, рассчитанная на вывод до 17 тонн груза на низкую околоземную орбиту, заменит устаревшие «Зениты» и «Протоны» и должна стать технологической платформой для ускорения темпов национальной программы запусков отечественных спутников.

Фото: Роскосмос Некоторые жители окрестных домов приняли испытания нового «Союза-5» за атаку вражеских беспилотников

10 октября в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию «Роскосмос») в подмосковном Пересвете прошли огневые испытания первой ступени ракеты-носителя «Союз-5». Ее двигатель отработал 160 секунд на полной мощности, подтвердив надежную работу автоматики, топливных баков и конструкции ступени.

Испытание прошло штатно. На видео, опубликованном «Роскосмосом» 11 октября, был заметен мощный факел пламени. Громкий шум и необычное облако над испытательным центром вызвали кратковременную панику в социальных сетях: жители окрестных домов приняли происходящее за взрыв или налет беспилотников.

Одна из свидетельниц рассказывала, что во время испытаний стоял «страшный рев», а земля «гудела под ногами».

Как сообщили представители «Роскосмоса», успешные испытания первой ступени позволяют перейти к летно-конструкторским испытаниям, которые начнутся в декабре 2025 года на космодроме Байконур. Речь идет о четырех запусках без полезной нагрузки в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек», целью которых является подтверждение готовности ракеты к эксплуатации.

«Союз-5» является технологическим ядром совместного проекта России и Казахстана. Основным пусковым комплексом стала площадка №45 на Байконуре, которая ранее использовалась для советских ракет «Зенит». В рамках проекта Россия отвечает за технологическую часть и производство ракет, Казахстан предоставляет инфраструктуру Байконура, а коммерциализацией запусков занимается американская компания International Launch Services. Программа рассчитана на вывод спутников на низкие, солнечно-синхронные и геостационарные орбиты. Согласно имеющимся планам, к 2028 году проект должен выйти на 10–15 запусков в год, что позволит России диверсифицировать пусковые возможности помимо ракет «Ангара» с космодрома Восточный.

Ракета «Союз-5», ранее известная как «Иртыш», относится к среднему классу и рассчитана на вывод около 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. При этом ее значение для российской космической отрасли выходит за рамки текущих задач. Как отмечают специалисты, прошедшая испытания первая ступень является универсальным модулем: в перспективе она будет использована в качестве бокового ускорителя для создаваемой сверхтяжелой ракеты «Енисей», которая должна обеспечить вывод на орбиту до 100 тонн грузов.

Центральный элемент первой ступени — двигатель РД-171МВ от НПО «Энергомаш». Он развивает тягу около 740 тонн-сил на земле и 800 тонн-сил в вакууме, что делает его одним из самых мощных в своем классе. Удельный импульс составляет 309 секунд на земле и 337 секунд в вакууме. В качестве топлива используется керосин РГ-1 и жидкий кислород, что отличает эту разработку от систем, использующих токсичный гептил. Специалисты поясняют, что тяга в тоннах-силах измеряет силу, с которой двигатель толкает ракету, а удельный импульс показывает эффективность расходования топлива.

Первая ступень «Союза-5» имеет длину около 35 м, диаметр баков составляет 4,1 м, а масса в заправленном состоянии достигает 428,5 тонны. Как ранее уточняли в «Роскосмосе», автоматика и конструкция ступени были переработаны для более точного управления двигателем, стабильного распределения нагрузок и контроля давления в баках.

В перспективе «Союз-5» рассматривается как платформа для масштабного увеличения темпов национальной программы запусков.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, ранее говорилось о планах по запуску до 1118 спутников и увеличению числа пусков до 30 в год, что должно значительно усилить позиции России на мировом рынке космических услуг.

Дмитрий Сотак