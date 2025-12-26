«РИА Новости»: Пентагон удалил пост о запросе Нигерии на удар по исламистам

Пентагон изменил публикацию в соцсети X об ударах по ИГ (организация признана террористической и запрещена в России) на северо-западе Нигерии. Ведомство удалило оттуда утверждение, что об ударах попросили местные власти, обратило внимание «РИА Новости».

В изначальном заявлении утверждалось, что армия США нанесла удары по запросу нигерийских властей. Через час Африканское командование США его удалило, сообщает агентство. Взамен появилось сообщение об атаке по террористам в координации с властями Нигерии.

В изначальной публикации Пентагон также неправильно написал название штата Нигерии, в котором вооруженные силы США нанесли удар. По данным «РИА Новости», в публикации было написано «штат Собото». Его корректное название — Сокото.

Месяц назад президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить план действий против исламистов в Нигерии. Он предупреждал, что США могут зайти в эту страну «во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов», которые нападают на христиан.

Население Нигерии примерно поровну разделено между христианами и мусульманами. Религиозные столкновения происходят с 50-х годов прошлого века. Самая многочисленная экстремистская группировка «Боко Харам» совершает нападения на христианские церкви и полицейские участки, требуя создания исламского государства в северной части страны.