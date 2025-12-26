«Новогодний стол» в 2025 году подорожал меньше, чем годом ранее

Продуктовый набор для новогоднего стола, куда входят ингредиенты для одного горячего блюда, «Селедки под шубой» и «Оливье», подорожал на 6% год к году. В 2024 году цены на набор выросли на 12%, следует из данных Руспродсоюза.

Такое замедление в Руспродсоюзе связывают с перепроизводством некоторых товаров. Из-за хорошего урожая в этом году подешевели овощи: картофель (на 22%, до 41,7 руб. за кг), репчатый лук (на 15,9%, до 41 руб. за кг), свекла (на 13,2%, до 40,3 руб. за кг), морковь (на 7%, до 43,9 руб. за кг) и огурцы (на 6,8%, до 180,6 руб. за кг). Цены также снизились на яйца (на 15,5%, до 92,7 руб. за 10 штук). При этом на 26% подорожали шпроты, на 15% — шоколадные конфеты.

Согласно исследованию сервиса «Апельсин», большинство респондентов готовы потратить около 10–15 тыс. руб. на еду к новогоднему столу. В компании «Эворот» подсчитали, что в среднем на продукты россияне потратят 7,2 тыс. руб. В Москве эта сумма достигает 9,9 тыс. руб. (на 13% больше, чем в прошлом году), в Санкт-Петербурге — 8,6 тыс. руб. (на 10% больше год к году).

