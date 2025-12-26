На Алтае загорелась туристическая база «Юность»

Пожар вспыхнул на туристической базе «Юность» в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Информация о возгорании уточняется.

Ведомство также опубликовало видео с места происшествия. На нем видно горящее здание базы — из его окон валит черный дым. Пожар тушат как минимум десять сотрудников аварийных служб.

Турбаза «Юность» находится в Майминском муниципальном районе республики, в двух километрах от села Соузга. Зимой на турбазе могут разместиться 25 человек, а летом — 100, сообщили на сайте «Юности».