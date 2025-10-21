Суд сократил срок руководству рудника «Пионер», где погибли 13 горняков

Амурский областной суд смягчил приговор управляющему директору и главному инженеру рудника «Пионер» Алексею Бирюкову и Денису Черникову по делу об обрушении на шахте. Им назначили по 4,5 года общего режима вместо 5,5 лет. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Апелляцию на приговор подала защита осужденных. С представлением также выступила прокуратура, просившая заменить лишение свободы на принудительные работы. Адвокаты просили смягчить наказание фигурантам.

Авария на руднике АО «Покровский рудник» произошла 18 марта 2024 года. Под карьером «С-В Бахмут-2» разрушился охранный целик, из-за чего шахту затопило водой. Погибли 13 горняков, ущерб превысил 354 млн руб.

Как позже выяснило следствие, подземные раскопки на руднике с 2019 года велись без необходимых документов и разрешения. При работе также не контролировалась устойчивость подкарьерного целика, а карьер не осушался перед проведением подземных работ. После трагедии против Алексея Бирюкова и Дениса Черникова возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности. В августе Зейский районный суд Амурской области вынес приговор фигурантам.

Никита Черненко