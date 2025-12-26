За год число броней после 5 января увеличилось на 15% в горах Сочи

Курорт «Красная Поляна» фиксирует устойчивый спрос на период новогодних каникул. Текущий уровень загрузки превышает 65%, при этом на даты с 31 декабря 2025 года по 5 января 2026 года он приближается к 75%. По прогнозам, с приближением праздничных дней показатель может достичь 90%. Динамика бронирований остается стабильной, а число заездов после 5 января в 2025 году выросло на 15%, что связано с удлиненным периодом каникул, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Средний срок проживания гостей в отелях категорий 4* и 5* составляет около четырех ночей, в апартаментных комплексах — порядка пяти ночей. Стоимость размещения в период новогодних праздников варьируется в зависимости от категории объекта и начинается от 12,6 тыс. руб. в сутки на человека в апартаментах, от 13,2 тыс. руб. — в отелях 4* и от 28,5 тыс. руб. — в гостиницах 5*.

Цены на ски-пассы в период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года выросли по сравнению с прошлым сезоном на 5–10%. Стоимость дневного ски-пасса для взрослых составляет 5,3 тыс. руб., для детей — 3 тыс. руб. Вечерний билет обойдется в 3,2 тыс. и 2,4 тыс. руб. соответственно. Семейный ски-пасс для двух взрослых и двух детей установлен на уровне 13,6 тыс. руб.

Инфраструктура курорта полностью подготовлена к зимнему сезону. В предыдущем сезоне была введена новая линия искусственного оснежения, позволяющая раньше открывать трассу Восточная на высотах от 1,4 тыс. до 900 м над уровнем моря и продлевать период катания на данном участке.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, зимний сезон в Сочи развивается неравномерно. Прибрежный кластер демонстрирует рост турпотока на 3–4%, в то время как горнолыжный сегмент временно снизился на 8–10%. Основной причиной такой динамики он называет поздний старт сезона катания и зависимость спроса от погодных условий.

Эксперт также отмечает, что рост стоимости отдыха за год оказался умеренным и составил около 7–8%, что соответствует уровню инфляции. При этом высокая базовая цена отдыха в Красной Поляне усилила чувствительность туристов к стоимости поездок. Курорт продолжает оставаться самым дорогим горнолыжным направлением в стране.

В целом участники рынка ожидают умеренный рост зимнего сезона в Сочи. При благоприятных погодных условиях и равномерном распределении туристического потока прирост по итогам сезона может составить 3–5%. Ранее курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» сообщали о переносе старта сезона из-за теплой погоды, подчеркнув, что окончательные сроки открытия трасс будут зависеть от формирования устойчивого снежного покрова.

Мария Удовик