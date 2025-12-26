Безруков потребовал 500 тыс. руб. компенсации за продажу масок с его лицом

Актер Сергей Безруков, который сейчас судится с индивидуальной предпринимательницей из Белгорода, потребовал с нее компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за продажу карнавальных и тканевых масок с изображением его лица.

Как сообщает «РИА Новости», господин Безруков просит суд взыскать с ответчицы Кристины Соболевской 250 тыс. руб. за незаконное использование его фотографии и еще столько же — за несогласованную обработку и публикацию персональных данных в интернете. Также актер требует запретить ей распространять его данные в сети.

Ответчица просит либо снизить сумму компенсации, либо заменить ее на выплату роялти от продаж масок с изображением артиста. Следующее заседание по делу назначено на 20 января.

Госпожа Соболевская занимается бизнесом больше 17 лет. По данным Rusprofile, свое ИП она зарегистрировала в 2008 году, его основная деятельность — продажа игр и игрушек в специализированных магазинах. Также предпринимательница является учредительницей двух ООО — «ТД "Мега тойс"» и «Белгородская фабрика игрушек "Мега тойс"». По итогам 2024 года выручка первой компании составила 187 млн руб., а убыток — 656 тыс. руб. Вторая организация выручила за 2024-й 32 млн руб. и получила чистую прибыль в размере 5,2 млн руб.