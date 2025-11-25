Сергей Безруков подал в суд на белгородку за продажу масок с его лицом на Ozon

Актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический райсуд Москвы с иском к белгородской индивидуальной предпринимательнице (ИП) Кристине Соболевской. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Безруков потребовал с ИП компенсацию морального вреда

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Сергей Безруков потребовал с ИП компенсацию морального вреда

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Согласно заявлению, госпожа Соболевская выставила на маркетплейсах Wildberries и Ozon объявления о продаже товара «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков», а также тканевых масок с лицом актера. Истец, в свою очередь, не давал согласия на использование его имени, фамилии, изображения. В связи с этим господин Безруков потребовал запретить ответчику распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ИП компенсацию морального вреда. О какой сумме идет речь, не уточняется.

По данным Rusprofile, Кристина Соболевская зарегистрировала ИП в поселке Разумное Белгородского округа Белгородской области в январе 2008 года. Основной вид деятельности — розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах. Кроме того, госпожа Соболевская является учредителем белгородских ООО «ТД "Мега тойс"» (оптовая торговля играми и игрушками) и ООО «Белгородская фабрика игрушек "Мега тойс"» (оптовая неспециализированная торговля). Первая компания закончила 2024 год с выручкой 187 млн руб. и убытком 656 тыс. руб. Вторая выручила за 2024-й 32 млн руб. и получила чистую прибыль в размере 5,2 млн руб.

Алина Морозова