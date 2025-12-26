США нанесли удар по террористам на северо-западе Нигерии

Вооруженные силы США нанесли удар по группировке ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России), расположенной на северо-западе Нигерии. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

«Ранее я предупреждал этих террористов, что если они не прекратят резню христиан, им придется заплатить адскую цену — и сегодня вечером это произошло»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Президент пообещал, что под его руководством США не позволит процветать радикальному исламскому терроризму. Вместе с тем он поздравил с Рождеством всех — «включая мертвых террористов, которых будет гораздо больше, если убийства христиан продолжатся».

Месяц назад Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить план действий против исламистов в Нигерии. Он заявлял, что Штаты могут зайти в эту страну «во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают ужасные злодеяния» против христиан.

Религиозные столкновения в Нигерии между мусульманами и христианами происходят с 50-х годов прошлого века. Самая многочисленная экстремистская группировка «Боко Харам» (запрещена в РФ, часть террористического и запрещенного ИГИЛ) совершает нападения на христианские церкви и полицейские участки, добиваясь тем самым создания исламского государства в северной части страны.

Несколько дней назад США провели новую военную операцию в Сирии и нанесли удары по 70 объектам ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России). Это было ответом на гибель трех американцев в Пальмире — двух военнослужащих и одного гражданского переводчика.

Подробнее — в материале «Ъ» «Америка отбомбилась за убитых в Пальмире».