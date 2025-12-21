Америка отбомбилась за убитых в Пальмире

Военная операция США в Сирии под названием «Удар ястреба» стала по своему масштабу крупнейшей за последние годы. 19 декабря американские ВВС страны при участии ВВС Иордании поразили около 70 объектов «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) на сирийской территории. Это стало ответом на гибель трех американцев в Пальмире — двух военнослужащих и одного гражданского переводчика. При этом в Вашингтоне не исключают новых ударов по террористам. Размах операции высветил ряд проблем, в частности, насколько новое правительство Сирии, пришедшее к власти после падения режима Башара Асада, способно контролировать ситуацию в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Об ударах Вашингтона по Сирии стало известно в пятницу вечером. Президент США Дональд Трамп, выступая в Северной Каролине, сообщил, что «отдал приказ о массированном ударе по террористам, убившим на прошлой неделе трех наших великих патриотов». «Это был очень успешный проект. Он был выполнен с высокой точностью. Мы безупречно поразили все объекты и восстанавливаем мир силой по всему миру»,— добавил он.

Президент говорил об операции, получившей название «Удар ястреба». Она стала ответом на убийство в сирийской Пальмире двух военнослужащих США и гражданского переводчика, которые передвигались в колонне вместе с правительственными вооруженными силами. Это был первый случай гибели американских граждан после смены власти в Сирии в 2024 году и прихода временного правительства во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа. Хотя ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, в Вашингтоне возложили вину на «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России).

В рамках операции США нанесли удары по 70 объектам террористов.

По данным источников The Washington Post и NBC, были задействованы штурмовики A-10, истребители F-15 и F-16, вертолеты Apache и РСЗО HIMARS. Центральное командование вооруженных сил США (Centcom), отвечающее за операции на Ближнем Востоке, заявило о применении более ста высокоточных боеприпасов. В операции участвовали и ВВС Иордании, наносившие удары по объектам на юге Сирии. The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщала, что в ближайшее время возможны новые точечные удары.

Нынешняя операция США в Сирии, ставшая самой масштабной после прихода к власти правительства Ахмеда аш-Шараа, может сравниться лишь с проведенной во время первого срока президентства Дональда Трампа в 2019 году операцией по взятию города Багуза, считавшегося последним оплотом ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. Она унесла жизни десятков мирных жителей, из-за чего США были подвергнуты критике за неизбирательное применение военной силы. С тех пор Дональд Трамп неоднократно заявлял о победе над ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Формально в Сирии не осталось крупных городов под контролем этой группировки, однако ее разрозненные ячейки по-прежнему продолжают действовать в стране. Правительству Ахмеда аш-Шараа, провозгласившему одной из своих ключевых задач борьбу с терроризмом, пока не удается взять под контроль всю территорию Сирии.

По словам Дональда Трампа, прошедшая операция была согласована с сирийскими властями, однако в Дамаске не стали комментировать действия Вашингтона.

20 декабря МИД Сирии опубликовал сообщение в соцсети Х, подтвердив приверженность борьбе с террором и призвав США вместе со странами международной коалиции поддержать эти усилия.

Как бы то ни было, удары Вашингтона явно поставили сирийское руководство в неловкое положение. Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа, некогда состоявший в «Аль-Каиде» (запрещенная в РФ террористическая организация), лишь в ноябре 2025 года, накануне визита в США для переговоров с Дональдом Трампом, был исключен из списка международных террористов. Сейчас, по словам президента США, он пользуется его «полной поддержкой» и считается «человеком, который очень усердно работает над тем, чтобы вернуть величие Сирии». Однако «союзническая помощь» США в форме ударов по сирийской территории вряд ли способствует авторитету руководства страны и не свидетельствует о ее полном суверенитете.

Вероника Вишнякова