Запущенный с Плесецка спутник успешно выведен на орбиту

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту прошел в штатном режиме, сообщили в Минобороны. Аппарат выведен на земную орбиту, он принят на управление наземными средствами войск Воздушно-космических сил.

В ведомстве добавили, что со спутником установлена устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме, заверила пресс-служба министерства.

Ракету-носитель сегодня запустили с космодрома Плесецк в 17:11 мск в Архангельской области. Какой именно космический аппарат отправили на орбиту, в Минобороны не уточнили.