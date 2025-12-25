Ракету «Союз-2.1а» запустили с космодрома «Плесецк»

Космические войска России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она была запущена с государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ «Плесецк» в Архангельской области.

Как сообщило военное ведомство в Telegram-канале, ракету-носитель с космическим аппаратом на борту запустили сегодня в 17:11 мск.

25 ноября с космодрома «Плесецк» запустили ракету-носитель «Ангара-1.2». Ракета стартовала вместе с военными спутниками.

«Союз-2.1а» — одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса, разработанная Ракетно-космическим центром «Прогресс». Она принадлежит к семейству космических носителей «Союз» и предназначена для запусков космических аппаратов, включая корабли и спутники военного назначения.