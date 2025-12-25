В ГИБДД поддержали увеличение скорости движения на отдельных участках дорог в РФ

Скорость движения на отдельных участках российских дорог стоит повысить, заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Ни в коем случае сейчас не говорим о введении каких-то дополнительных ограничений. Наоборот, на отдельных участках стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно»,— уточнил господин Понарьин. По его словам, эти меры также нужно принять, чтобы у водителей не возникало необходимости подбирать другой режим движения. О возможности повышения максимально допустимой скорости на некоторых дорогах в РФ со 130 до до 150 км/ч ранее говорил глава ГИБДД Михаил Черников.

В ноябре этого года замглавы Минтранса Константин Пашков допустил, что в России возможно появление автодорог без скоростных ограничений. По его словам, автомобили готовы к нововведениям, однако на данный момент в стране отсутствует необходимая инфраструктура. Замминистра уточнил, что перед властями уже стоит «технологическая задача» по разработке соответствующей инфраструктуры.

