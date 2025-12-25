Сечин обвинил трейдеров в росте цен и ажиотажном спросе на топливо

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме президенту Владимиру Путину назвал трейдеров одной из ключевых причин нестабильности на топливном рынке страны. Документ, с которым ознакомился «Ъ», направлен на выработку мер по стабилизации.

Основное давление на цены, утверждается в письме Игоря Сечина, «искусственно формируется трейдерами и посредниками», скупающими большую часть топлива на Петербургской бирже. По данным «Роснефти», осенью они приобретали свыше 75% бензина и 80% дизтоплива. Отдельно господин Сечин упомянул компанию «Солид — товарные рынки», которую обвиняют в недобросовестных действиях. На нее приходилось более 5% биржевых закупок.

Сегодня Петербургская биржа сообщила об отстранении «Солида» от торгов нефтепродуктами из-за нарушений. Игорь Сечин еще в 2018 году критиковал деятельность посредников на рынке нефтепродуктов. В 2019-м ФАС возбудила дело против «Солида» и ООО «А-Ойл», обвинив их в картельном сговоре. Спустя три года разбирательств Верховный суд признал обвинения несостоятельными. В «Роснефти», Минэнерго, ФАС и «Солиде» на запрос «Ъ» по этому поводу не ответили.

Источник «Ъ» в отрасли при этом усомнился в способности отдельных трейдеров определять рыночные цены. На рынке с большими объемами и числом участников один или несколько трейдеров не способны повлиять на ценообразование, пояснил он.

