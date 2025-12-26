«Космос» как предчувствие

По данным “Ъ”, оказавшийся на грани разорения «Космос», авиаперевозчик структуры Минобороны, возобновил сертификат эксплуатанта. Основной документ компании был приостановлен в начале года по просьбе самого «Космоса». После смены акционера бывшая авиакомпания «Роскосмоса» с долгом почти в 1 млрд руб. едва избежала банкротства по иску ФНС, потеряла большинство сотрудников и осталась с одним Як-42 «на крыле». Сейчас, по данным “Ъ”, там рассчитывают начать зарабатывать на VIP-перевозках. Эксперты считают задачу едва ли выполнимой, но реализуемой при условии сдачи самолета в «мокрый лизинг».

Росавиация возобновила сертификат эксплуатанта для коммерческих перевозок авиакомпании «Космос» (копия приказа регулятора от 12 декабря есть у “Ъ”). В ведомстве подтвердили этот факт, добавив, что решение принято на основании заявки «Космоса» и результатов проверок его деятельности. Гендиректор авиакомпании Михаил Смирных подтвердил “Ъ” подлинность документа, но от других комментариев отказался.

Основной для любого перевозчика документ был приостановлен в феврале по заявлению самого «Космоса». К тому моменту компания, 75% акций которой «Роскосмос» продал Специальному летному отряду (СЛО) Минобороны за 1 руб., оказалась в предбанкротном состоянии. (см. “Ъ” от 19 марта).

Совокупно компания была должна более 900 млн руб., из которых 100 млн руб.— ФНС, 300 млн — своему основному акционеру, еще более 400 млн руб. перевозчик был должен структурам «Роскосмоса» и около 20 млн руб. — сотрудникам. При этом суммарный чистый убыток «Космоса» составил примерно 700 млн руб. с 2019 года. В парке осталось два Як-42, сертификат летной годности сохраняет только один из них. Численность сотрудников сократилась с более чем 200 до 40 человек.

В конце 2024 года инспекция ФНС обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о признании перевозчика банкротом. В качестве кредитора к иску присоединился СЛО Минобороны. В августе 2025 года суд прекратил производство по иску ФНС по упрощенной процедуре отсутствующего должника, а 11 ноября — и по иску СЛО Минобороны, поскольку, как следует из материалов суда, заявитель не предоставил суду ни кандидатов в арбитражные управляющие, ни доказательств о наличии у должника имущества, стоимость которого позволила бы покрыть судебные расходы.

По словам знакомого с ситуацией источника “Ъ” в авиаотрасли, прекратить процесс по иску ФНС удалось благодаря тому, что перевозчик начал «небольшими траншами погашать налоговую задолженность» и «стабильно снижает сумму долга» перед сотрудниками. Другой собеседник “Ъ” уточняет, что «Космос» планирует постепенно улучшать свою финансовое состояние после возобновления полетов за счет увеличения количества коммерческих VIP-рейсов. «Ситуация остается непростой, но основания для осторожного оптимизма уже есть»,— поясняет он.

Производственное объединение «Космос» было основано в 1995 году на базе РКК «Энергия». Лицензии перевозчика позволяют перевозить в том числе опасные грузы, включая легковоспламеняющиеся и ядерные материалы. Компания выполняла перевозки в интересах «Роскосмоса» и его структур. Имела допуски в Китай, страны ЕС, Юго-Восточной Азии, Африки. С 2019 года по заказу структур Минобороны компания выполняла пассажирские перевозки в Арктике, в том числе из Архангельска на архипелаг Новая Земля.

Задача заработать на VIP-рейсах на единственном Як-42 выглядит крайне амбициозной и непростой, отмечает главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов. Рынок бизнес-перевозок, по его словам, сегодня не испытывает заметного дефицита емкостей, поскольку «достаточно сбалансирован по соотношению спроса и предложения». При этом потенциально «Космос» может предоставить свой борт в «мокрый лизинг» (вместе с экипажем) другим перевозчикам деловой авиации, допускает он. Еще одним возможным, но маловероятным сценарием реализации «мокрого лизинга» господин Борисов называет перекомпоновку Як-42 из бизнес-версии в пассажирскую, что потенциально может заинтересовать эксплуатантов самолета данного типа. «Но этот процесс для любой госкомпании достаточно трудоемкий и затяжной и вряд ли будет рассматриваться»,— полагает он.

Айгуль Абдуллина