Проект «ДоброFON» собрал 824 тыс. руб. на чемпионате России по фигурному катанию

С 18 по 21 декабря на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по фигурному катанию. Официальный партнер турнира — букмекерская компания FONBET — представил зрителям благотворительную программу «ДоброFON», в рамках которой было собрано 824 тыс. рублей.

Центральной идеей благотворительного проекта стал арт-объект Кристалл «Стихий фигурного катания» из пяти цветов, символизирующих женское и мужское одиночное катание, спортивные пары, танцы на льду и тренерство. При определении чемпионов страны поочередное подсвечивание каждого цветного фрагмента Кристалла активировало перевод по 100 тыс. рублей от ДоброFON на благотворительность».

В специальной зоне «Юбилейного» зрители фотографировались с послами добра — с олимпийскими чемпионами Романом Костомаровым и Алексеем Ягудиным, двукратным серебряным призером Игр Евгенией Медведевой, чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой. Прославленные фигуристы раздавали автографы и делились эмоциями. «Мы видим и чувствуем каждого в зале, ваша поддержка — это тоже доброе дело для спортсменов. Приятно осознавать, что у фигурного катания такое огромное количество активных болельщиков. Давайте вместе по крупицам менять этот мир к лучшему!»— сказал Алексей Ягудин.

Кроме того, в заключительный день чемпионата России, перед произвольной программой мужчин, Евгения Медведева провела мастер-класс на катке в «Севкабель Порту». В этом городском пространстве ДоброFON на 45 кв. м, согретых инфракрасными обогревателями, развернул выставку-инсталляцию, которая проработает до конца зимы. В букмекерской компании подчеркнули, что ежемесячно экспозиция будет менять тему: «Декабрь, разумеется, посвящен фигурному катанию: гости могут окунуться в моменты единства болельщиков и спортсменов и стать соавторами добрых дел».

В женском одиночном катании в третий раз подряд победу одержала Аделия Петросян, по сумме двух прокатов набравшая 235,95 балла. В короткой программе ей покорился тройной аксель, а в произвольной фигуристке не удалось чисто исполнить элементы ультра-си. Впервые в карьере золотую медаль чемпионата России завоевал Петр Гуменник (304,95). В феврале эти спортсмены в нейтральном статусе выступят на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

В соревновании спортивных пар выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,29). Спортсмены исполнили четверной выброс в произвольной программе и на 0,66 балла обошли Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

В пятый раз чемпионами страны стали Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду. Они набрали 216,94 балла.

После окончания соревновательной части турнира фигуристы выступили с показательными номерами. На лед также вышла посол добра Елизавета Туктамышева, которая недавно объявила о завершении карьеры. В своем номере она выразила благодарность зрителям и своему наставнику — Алексею Мишину.

