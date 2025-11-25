Космические войска России запустили ракету «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Российские космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Ангару-1.2» запустили 25 ноября в 16:42 мск. Ракета стартовала с военными спутниками в интересах Минобороны.

В октябре на космодроме Плесецк прошла тренировка стратегических ядерных сил России. Оттуда была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». «Синеву» пустили с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск». Учения по видеосвязи провел президент Владимир Путин.

«Ангара-1.2» — это двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. В ней использованы два универсальных блока: первая ступень — УРМ-1 (с жидкостным ракетным двигателем РД-191), вторая — УРМ-2 (с РД-0124А). Высота ракеты — около 41,5 м, стартовая масса — порядка 171 т, грузоподъемность — до 3,5 т. Впервые ракету семейства «Ангара» запустили 9 июля 2014 года с Плесецка в легком варианте. В апреле 2022-го состоялся первый орбитальный пуск легкой «Ангары-1.2». Ракета вывела на орбиту Земли спутник «Космос-2555».

Предыдущий пуск «Ангары-1.2» с военными спутниками провели 21 августа. Сколько космических аппаратов было отправлено на орбиту, в ведомстве не уточняли.