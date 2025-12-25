Ставрополье освоило экспорт продукции в Либерию, Танзанию и Бенин

Производители Ставропольского края впервые в 2025 году вышли на рынки трех африканских стран — Либерии, Танзании и Бенина. Министр экономического развития региона Антон Доронин объявил об этом на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ» в Пятигорске 25 декабря.

Ставропольцы поставляют туда питьевую воду и мясо птицы. Антон Доронин подчеркнул: Африка — огромный рынок, а Танзания и Кения служат логистическими хабами для входа на континент.

Экспорт региона охватывает теперь 83 страны против 70 годом ранее. За 2025 год агропромышленный комплекс края заработал на поставках за рубеж 315 млн долларов. Саудовская Аравия, Китай, Азербайджан и Грузия остались лидерами по импорту ставропольской продукции. Антон Доронин связал рост со структурными изменениями в экономике края за два-три года: урожай зерна побил рекорды, производство овощей открытого грунта резко выросло.

Государство активно поддерживает экспортеров. Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» и краевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» выделили субсидии. Губернатор Владимир Владимиров поручил минэкономразвития распределить средства. Более 100 местных производителей наладили импортозамещение. За девять месяцев 2024 года предприятия отгрузили товаров на 146 млрд руб.

Ставрополье занимает 7% общероссийского экспорта минеральной воды, свыше 6% — по мясу птицы, более 3% — по макаронным изделиям и безалкогольным напиткам. В 2025 году край начал поставки в Либерию (мясо птицы), Бенин (мука — пробная партия 28 тонн на 9 тыс. долларов) и Йемен (кондитерская продукция).

Станислав Маслаков