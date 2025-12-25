В Ярославской области спустя 23 года вынесли приговор за убийство малыша

В Ярославской области суд признал виновной 61-летнюю женщину в убийстве новорожденного ребенка, совершенном в 2002 году. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Следствие выяснило, что в июне 2002 года в Тутаеве женщина, которой на тот момент было 38 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перебросила через оконный проем лоджии своего 1-месячного сына. Ребенок после падения с 10-метровой высоты погиб. К совершению преступления, считают следователи, женщину побудило чувство неприязни к ребенку, возникшее из-за постоянных криков и плача.

Все обстоятельства произошедшего удалось установить лишь в 2025 году. Совместно с СК в расследовании участвовали сотрудники УМВД.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— сообщили в областной прокуратуре.

Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова