Кооператив собрал урожай долгов

Рыночная стоимость активов обанкротившегося кооператива «Архангельский», занимающегося выращиванием зерна на Ставрополье, составила 375,7 млн руб. В состав имущества входят здания, мебель, сельскохозяйственная техника и автомобили. Предприятие было признано банкротом в октябре текущего года по инициативе самого СПК, при этом общая сумма долгов достигла 404,2 млн руб. По мнению эксперта, реализовать имущество должника за указанную сумму зачастую не удается: большая часть активов продается со значительным дисконтом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Арбитражный управляющий Алексей Анищенко опубликовал отчет об оценке имущества СПК «Архангельский», расположенного в Буденновском районе Ставропольского края. Согласно документу, рыночная стоимость активов компании составляет 375,7 млн руб.

Оценку провел эксперт Эдуард Емельянов из Ассоциации «Русское общество оценщиков». Специалист проанализировал 221 наименование активов, включая земельные участки, здания и сооружения, оборудование, транспортные средства и дебиторскую задолженность. В состав имущества входят нежилые здания, мебель, сельскохозяйственная техника, ангары, тракторы, прицепы, а также автомобили марок «Лада», «Газ» и «УАЗ». Дебиторская задолженность ООО «ЛанАгро» оценена в 10 млн руб., незавершенное производство — в 31 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Архангельский» зарегистрирован в 1992 году в селе Архангельское Буденновского района. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Председатель — Иван Токарев. Уставный капитал — 1,7 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 22,4 млн руб., убыток — 8,1 млн руб.

Имущество банкрота расположено в восточной части села Архангельское в 500 метрах от федеральной трассы Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 7 октября 2025 года СПК «Архангельский» признан несостоятельным по заявлению самого кооператива. Суд ввел процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев — до 8 апреля 2026 года. Конкурсным управляющим назначен Алексей Анищенко. На первом собрании кредиторов 22 августа участвовали держатели 86,2% от общего числа голосов. Кредиторы единогласно поддержали обращение в суд с ходатайством о признании должника банкротом. Общая сумма долгов предприятия составляет 404,2 млн руб.

По данным временного управляющего, текущие обязательства СПК на 6 октября составили 201,4 млн руб. Балансовая стоимость краткосрочных обязательств достигла 599,8 млн руб., что значительно превышает активы предприятия.

Финансовый анализ показал критическое состояние кооператива. За анализируемый период активы сократились на 298,4 млн руб. (54%). Собственный капитал предприятия снизился в 20,8 раза. По итогам 2024 года стоимость чистых активов составила отрицательную величину 424,3 млн руб.

У кооператива в собственности находятся доли в земельных участках и 38 объектов недвижимости. В аренде — 11 земельных участков. На балансе числятся 23 транспортных средства и шесть единиц техники, а также два производственных объекта: мукомольный цех и приемно-очистительная башня.

Временный управляющий установил отсутствие высоколиквидных активов для быстрого погашения задолженности. Возможность безубыточной деятельности за счет собственных средств не выявлена, указано в решении суда.

В ходе процедуры наблюдения управляющий выявил подозрительные сделки, подлежащие оспариванию. Кроме того, в апелляционном суде кооператив выиграл дело против ООО «ЛанАгро», взыскав более 130 млн руб. по двум договорам поставки.

«Арбитражный управляющий пришел к выводу, что имущества должника хватает только для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения управляющему»,— говорится в решении АС края.

Кроме того, судья отметил, что члены кооператива не предприняли мер по восстановлению платежеспособности организации. Суд заключил, что должник не может погасить требования кредиторов без применения процедур банкротства.

«Если имущество должника оценено в 375,7 млн руб., это еще не значит, что его удастся реализовать за указанную сумму. Большая часть активов, за исключением недвижимого имущества, продается со значительным дисконтом»,— комментирует генеральный директор «Юрэнергоконсалт» Юрий Тюрин.

Спикер подчеркнул, что цена продажи земельных участков, расположенных вблизи федеральной трассы, скорее всего, будет ниже начальной минимум на 20%. На стоимость влияют множество факторов, в том числе, наличие обременений и правила землепользования.

В отношении привлечения руководства к субсидиарной ответственности господин Тюрин указал: «Ситуация меняется: сейчас суды стали более тщательно подходить к обоснованию подобных требований, и даже при наличии попыток привлечь руководителей, успех не гарантирован».

Тат Гаспарян