В Ярославской области заработала горячая линия по платным парковкам

В Ярославской области открылась горячая линия по вопросам единого парковочного пространства. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Вопросы можно задать по телефону 122, добавочный 13. Как уточнил зампред областного правительства, министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко, горячая линия работает с 9 до 21 часа. Затем ее переведут на круглосуточный режим.

«Операторы предоставят информацию о порядке и правилах пользования зонами парковок, способах оплаты, работе портала и единого мобильного приложения «ЯПарковка», оформлении резидентных разрешений и абонементов, тарифах и льготных условиях пользования»,— рассказал господин Душко.

25 декабря платные парковки заработали в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле и Угличе. В частности, в областной столице уже появились вопросы по поводу поминутной оплаты парковки. В правительстве области пояснили, что в мобильном приложении «ЯПарковка» можно выбрать поминутную (от 15 минут) или почасовую оплату. «Если возникнет необходимость уехать раньше, то денежные средства за неиспользованное время вернутся на счет»,— сообщили в региональном правительстве.

Как пояснили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, автомобилисту дается 15 минут на оплату и ознакомление с правилами после оставления на парковке машины. Если в течение первых 15 минут водитель покинет парковку, то штраф не накладывается. «При этом оплата за пользование парковки начинается с момента, как пользователь в приложении нажал на кнопку "Оплатить"»,— добавили в министерстве.

Полная карта парковок размещена на едином интернет-портале.

Алла Чижова