Инвест-отель Аманауз стал лауреатом премии АМОС 2025

Велнес-отель Аманауз в Домбае признан лауреатом премии АМОС 2025 решением экспертного совета Ассоциации Отельеров АМОС.

Фото: пресс-служба СК «Семья»

Экспертный совет отметил проект за внимание к важным деталям при проектировании и строительстве, развитую инфраструктуру. Отдельно была подчеркнута уникальность локации отеля — Аманауз расположен в одном из самых знаковых и живописных мест курорта Домбай, в непосредственной близости к станции канатной дороги, что усиливает его инвестиционную и туристическую привлекательность.

В ноябре 2025 года было подписано соглашение о намерениях с международным гостиничным оператором Dusit International.

Премия АМОС ежегодно присуждается проектам, которые вносят значимый вклад в развитие гостиничной индустрии и формирование новых стандартов качества в сфере гостеприимства. Признание Аманауз подтверждает высокий профессиональный уровень команды проекта и его соответствие современным требованиям рынка.

«Для нас ценно, что на проект обратили внимание на уровне профессионального сообщества отельеров. Решение экспертного совета АМОС — это объективная оценка качества проработки проекта и выбранных нами решений. Для команды это важное подтверждение того, что проект соответствует современным требованиям рынка и стандартам отрасли»— прокомментировал генеральный директор Primell Hotel Group Александр Маликов .

Застройщик: ООО СЗ «ДОМБАЙ КУРОРТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Справка о СК «Семья» СК «Семья» – одна из ведущих строительных компаний Краснодарского края. По данным ЕРЗ девелопер занимает 5-е место в регионе по объему текущего строительства. За 13 лет работы компании свыше 14 700 семей получили ключи от новых квартир. Всего СК «Семья» ввела в эксплуатацию 46 домов общей площадью 544 000 кв. метров без просрочек, при этом 25% из них досрочно.

Справка об отельном операторе Primell Hotel Group Primell Hotel Group реализует полный цикл управления проектами – от концепции и проектирования до успешной эксплуатации отелей и курортов. Основатели компании – команда с более чем 30-летним успешным совокупным опытом в проектировании, открытии и управлении отелями и курортами международных сетей. К 2033 году отельный оператор планирует увеличить свой портфель на 5000 номеров.

Справка о Dusit International Dusit International — международный гостиничный оператор, основанный в 1948 году в Бангкоке и управляющий сетью премиальных отелей, курортов и резиденций в 18 странах мира. Компания известна высокими стандартами сервиса, развитой системой международных продаж и собственными образовательными программами в сфере гостеприимства.

