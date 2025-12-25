Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предпринимателя из Георгиевска обвинили во взятке сотруднику ФСБ

В Георгиевске в суд передано дело 35-летнего предпринимателя по подозрению во взятке сотруднику ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 20 августа 2025 года подозреваемый, который находился под оперативным наблюдением из-за продажи немаркированных сигарет, дал взятку в 300 тыс. руб. сотруднику регионального УФСБ.

«Денежные средства предназначались за уничтожение сведений, свидетельствующих о его причастности к противоправным действиям», — отметили в ведомстве.

Оперативник от взятки отказался, а фигурант был задержан на месте. На время следствия фигурант был заключен под стражу. В целях обеспечения исполнения приговора на его имущество наложен арест.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все