Предпринимателя из Георгиевска обвинили во взятке сотруднику ФСБ

В Георгиевске в суд передано дело 35-летнего предпринимателя по подозрению во взятке сотруднику ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, 20 августа 2025 года подозреваемый, который находился под оперативным наблюдением из-за продажи немаркированных сигарет, дал взятку в 300 тыс. руб. сотруднику регионального УФСБ.

«Денежные средства предназначались за уничтожение сведений, свидетельствующих о его причастности к противоправным действиям», — отметили в ведомстве.

Оперативник от взятки отказался, а фигурант был задержан на месте. На время следствия фигурант был заключен под стражу. В целях обеспечения исполнения приговора на его имущество наложен арест.

Наталья Белоштейн