В ЛНР пристав выстрелом сбил летевший к зданию суда беспилотник

22 декабря FPV-дрон пытался ударить по зданию Сватовского районного суда ЛНР. Заметив беспилотник, судебный пристав выстрелом сбил его. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

Никто не пострадал, заверили в инстанции. «Благодаря своевременным и профессиональным действиям угроза была устранена, а дрон — уничтожен»,— уточнили в пресс-службе.

В начале ноября ВСУ нанесли удар по двухэтажному торговому центру в поселке Новопсков в ЛНР, сообщал губернатор Леонид Пасечник. В здании произошел пожар, после чего частично обрушилась кровля. Также в ТЦ сгорело несколько помещений. Обошлось без жертв.