В двухэтажном ТЦ в ЛНР частично обрушилась кровля после удара беспилотника

ВСУ с помощью беспилотника атаковали двухэтажный торговый центр в поселке Новопсков Луганской народной республики. В здании начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.

Из-за пожара в ТЦ частично разрушилась кровля, несколько помещений сгорело. Жертв и пострадавших нет, написал господин Пасечник в Telegram-канале. По его словам, на место ЧП быстро приехали пожарные и потушили огонь.

Новопсков находится в 131 км от Луганска. По последним данным (2019 год), в нем проживает около 9,6 тыс. человек. В последний раз губернатор сообщал об атаке на поселок в конце сентября. Тогда ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Под удары попали город Счастье, Новопсков, пригороды Красного Луча и Северодонецка.