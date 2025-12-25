«Фарфор Сысерти» в 2026 году планирует начать продавать продукцию заграницу

Руководство «Фарфора Сысерти» планирует в 2026 году вывести продукцию на зарубежные рынки. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра в интервью Guide «Итоги года». За последний год производство начало продавать продукцию в Якутии, Дагестане, Башкирии.

Фото: Ева Коршунова

«В 2023 году мы сменили управленческую команду завода, и с этого момента предприятие работает без займов КРСУ. Прошла реструктуризация долгов по налогам и энергетике, сейчас они полностью погашены»,— рассказал господин Мисюра. По его словам, за 9 месяцев 2025 года выручка производства выросла к аналогичному периоду прошлого года на четверть, превысив 75 млн руб.

Помимо производства, «Фарфор Сысерти» занимается научно-исследовательскими работами. После введения санкций глину перестали поставлять из-за границы, и специалисты завода обнаружили состав, который обладает необходимыми характеристиками и позволяет создавать белый фарфор, при этом добывается в России, рассказал гендиректор КРСУ. Это сырье в том числе продается другим компаниям.

В 2025 году «Фарфор Сысерти» отметил свое 65-летие. По этому поводу производство выпустило коллекции посуды, посвященной природному богатству Урала. Карина Шелепова создала коллекцию «Реки Урала», в которой использована сложная техника барельефа по фарфоровой стенке, а серия кружек Светланы Запарий «Любимые с детства ягодки» сочетает цифровую печать, золотой ажур и ручную роспись с изображениями облепихи, черники и малины.

Анна Капустина