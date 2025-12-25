ВСУ оставили без света более 60 тыс. жителей Херсонской области

Более 60 тыс. жителей Херсонской области вновь остались без света в результате удара по энергосистеме со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Украинские формирования снова нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово". Без электроснабжения остались более 60 тыс. человек в Алешкинском, Голопристанском, Каланчакском, Каховском, Скадовском и Чаплинском муниципальных округах»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что специалисты «Херсонэнерго» приступили к ремонтно-восстановительным работам. Все системы жизнеобеспечения, уточнил господин Сальдо, работают, а социально значимые объекты переведены на резервные источники питания.

Десять дней назад ВСУ также нанесли серию ударов по энергетической инфраструктуре области, в результате которых без электроэнергии остались свыше 60 тыс. человек в 113 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского округов.

Александр Дремлюгин, Симферополь