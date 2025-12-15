В Херсонской области после атаки ВСУ нет света более чем у 60 тыс. жителей

Украинская армия нанесла серию ударов по администрации Каховки в Херсонской области, сообщил в понедельник глава округа Павел Филипчук. По его словам, под минометный обстрел попала общественная приемная администрации города. Осколками в здании выбило окна, поврежден большой строительный магазин напротив. «На пороге администрации осколками ранило женщину… Дрон атаковал гражданскую машину, мирный житель, управлявший автомобилем, погиб»,— написал в своем Telegram-канале господин Филипчук. Женщину с осколочными ранениями ног госпитализировали в Скадовскую ЦРБ.

Как сообщил губернатор области Владимир Сальдо, из-за ударов по энергетической инфраструктуре без электроэнергии остались свыше 60 тыс. человек в 113 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского округов. Социально значимые объекты перевели на резервные источники питания. Энергетики ведут восстановительные работы.

Местные чиновники отмечают, что в последнее время ситуация обострилась — украинская армия регулярно наносит удары по региону.

Александр Дремлюгин, Симферополь