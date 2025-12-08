Порту подтвердили стратегический статус

Стали известны подробности судебного решения, принятого по иску Генпрокуратуры об изъятии в казну перегрузочного комплекса в порту Туапсе, подконтрольного гражданину Азербайджана Шахлару Новрузову. При рассмотрении дела в числе бенефициаров объекта обнаружились не только иностранные бизнесмены, но и россияне — фигуранты серии дел о махинациях со средствами «Роснефти» при реконструкции Туапсинского НПЗ. Ответчик же настаивал, что порт не имеет стратегического значения, поэтому претензии надзора по поводу передачи актива иностранцам якобы не обоснованы.

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) 8 декабря опубликовал полный текст решения, принятого по иску Генеральной прокуратуры, предъявленного к гражданину Азербайджана Шахлару Новрузову, а также к Олегу Басину и офшору Vonixel Limited (Британские Виргинские острова), об обращении в пользу РФ компаний «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), «Предприятие ТМКП», «Дар Фрут» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Решение было принято 24 ноября текущего года. Основным доводом надзорного ведомства, с которым согласился суд, стало нарушение резидентами зарубежных государств порядка приобретения активов, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации.

Как следует из опубликованного решения АСКК, ответчики возражали против удовлетворения исковых требований, настаивая на отсутствии стратегического статуса обществ ТМКП и «Предприятие ТМКП». По мнению ответчиков, стратегически значимым предприятие может считаться лишь после включения его в реестр субъектов естественной монополии. Ни одно из обществ, о которых идет речь в иске Генпрокуратуры, в таком реестре не числится, говорится в отзыве владельцев объектов.

Между тем Генпрокуратура в ходе рассмотрения дела указала на то, что включение предприятия в реестр субъектов естественной монополии не имеет решающего значения для признания его стратегическим.

На момент приобретения ответчиками активов стратегическим портовым предприятием считалась организация, доля услуг которой в границах морского порта, в том числе по перевалке или хранению определенных видов грузов, превышала 20%. ООО «Предприятие ТМКП», оказывающее услуги по перевалке плодоовощной продукции, контролировало в разные годы от 30% до 59% импорта овощей и фруктов в порту Туапсе. Таким образом ООО «Предприятие ТМКП», которое арендует у ТМКП глубоководный причал, и сама компания ТМКП являются хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, говорится в материалах процесса.

В итоге суд пришел к выводу, что спорные активы были приобретены с нарушением федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности». Закон требует согласования сделки в правительстве РФ и в ФАС.

В картотеке АСКК в настоящее время нет данных об обжаловании решения от 24 ноября, но с учетом позиции ответчиков, которые оспаривали промежуточные решения суда, обращение в апелляцию по существу спора не исключено. Связаться с адвокатом Константином Люфи, который представляет ответчиков, не удалось — просьба о комментарии “Ъ” осталась без ответа.

При рассмотрении иска к Шахлару Новрузову Генпрокуратура представила суду схему взаимосвязи между аффилированными лицами, имеющими отношение к спорным активам.

По данным надзора, контроль над стратегическими компаниями ТМКП и ООО «Предприятие ТМКП» перешел к группе лиц, в которую входят иностранные инвесторы Шахлар Новрузов, Георгиу Йоргус (Кипр) и Vonixel Limited (Британские Виргинские острова). В свою очередь, владельцы активов через цепочку офшоров связаны с российскими гражданами А. Н. Ярчуком и А. В. Вотиновым.

С 2016 года “Ъ” неоднократно писал об уголовных делах, возбужденных в связи с махинациями при реконструкции Туапсинского НПЗ. Фигурантами дел были в том числе глава строительного холдинга «Гравитон» Александр Ярчук и бывший вице-президент НК «Роснефть» Андрей Вотинов. Правоохранительные органы утверждали, что господин Ярчук под видом договоров подряда переводил средства фирмам-однодневкам, а господин Вотинов лоббировал заключение договоров аренды от имени «Роснефти» с подконтрольными ему лицами. По данным СМИ, Ярчук и Вотинов находятся за пределами России, их уголовное преследование приостановлено.

Анна Перова, Краснодар