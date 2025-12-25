Сильный снегопад придет в Ярославскую область

В Ярославской области в 18 часов 25 декабря прогнозируется сильный снег и ветер с порывами до 15 м/с, местами — метель. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Из-за неблагоприятных погодных условий ожидается ухудшение видимости. На дорогах — гололедица, снежный накат, возможны заносы. Такая погода сохранится до 9 утра 26 декабря.

«Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим»,— призвали в министерстве.