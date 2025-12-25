За сутки в Белгородской области при атаках 151 БПЛА пострадали четыре человека

За прошедшие сутки 19 муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам 151 беспилотника и семи боеприпасов ВСУ. В результате пострадали четыре человека, включая 14-летнего подростка. Известно о повреждениях 18 жилых помещений и девяти транспортных средств. Это следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова.

В городе Грайвороне Грайворонского округа из-за атак дронов по двум автомобилям пострадали три человека, в том числе 14-летний подросток. Один из раненых — водитель грузовика. Он лечится в больнице, автомобиль поврежден. Пострадавшая при атаке по другому транспортному средству лечится в больнице. У подростка после обследования исключили предварительно поставленную баротравму. В муниципалитете также повреждены четыре квартиры в трех многоэтажных домах, частный дом, хозпостройка и три автомобиля. В селе Головчино пострадали заборы двух частных домов, в поселке Чапаевском — частный дом. Всего по округу выпустили 16 БПЛА и семь боеприпасов.

При атаке дрона по автомобилю в селе Мешковое Шебекинского округа пострадал водитель. Он продолжает лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено. В городе Шебекино повреждено складское помещение промышленного предприятия, в селе Сурково — автомобиль, в селе Новая Таволжанка — частный дом, забор другого дома и легковой автомобиль, в поселке Маслова Пристань — одна квартира в многоэтажном доме. Также из-за сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Мешковое повреждены линия электропередачи и два частных дома. Суммарно ВСУ выпустили по округу 29 беспилотников.

Сутками ранее при атаках ВСУ по Белгородской области один человек погиб, еще семеро пострадали.

Кабира Гасанова