Белгородка и подросток ранены из-за атаки ВСУ по автомобилю

В городе Грайвороне Белгородской области в результате атаки дрона на автомобиль пострадали два мирных жителя, в том числе 14-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшую с осколочным ранением стопы транспортируют в горбольницу №2 Белгорода, подростка с предварительной баротравмой — в детскую областную клиническую больницу. Им оказывают необходимую помощь.

Сутками ранее при ударах ВСУ по Белгородской области один человек погиб, еще семеро пострадали.

