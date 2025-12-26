Экс-судье Тришкину дали два года условно за стрельбу по таксисту

Видновский городской суд приговорил к двум годам условного лишения свободы военного судью в отставке Альберта Тришкина. Его признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести. Помимо условного срока, фигуранта обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере 350 тыс. руб. и компенсировать 320 тыс. руб. расходов на адвоката, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В основу обвинения лег конфликт бывшего судьи с таксистом. Согласно материалам дела, в августе 2024 года господин Тришкин со своим сыном Игорем и дедом его жены Юрием Чижиком приехали в один из поселков Ленинского района. При подъезде к дому господина Чижика им преградил дорогу автомобиль «Яндекс Такси», который вел Евгений Ахмаджиев.

Господин Тришкин сделал таксисту замечание за то, что он не включил аварийный сигнал во время заднего хода. Господин Ахмаджиев также сделал замечание, и началась ссора. В результате фигурант выстрелил таксисту в ногу из травматического пистолета, а затем сел в автомобиль и уехал.

Гособвинение запрашивало три года условно для экс-судьи. Подсудимый фактически признал вину, но просил переквалифицировать свои действия на причинение легкого вреда здоровью. Альберт Тришкин заявлял, что выстрел из пистолета произошел случайно. При этом подсудимый попросил учесть, что сотрудничал со следствием и предлагал потерпевшему компенсацию.

Никита Черненко