Военный судья настрелял на условное

Бывшему служителю Фемиды затребовали мягкое наказание

Три года условного заключения потребовало гособвинение для бывшего военного судьи Альберта Тришкина. Он обвиняется в том, что во время дорожного конфликта из травматического пистолета ранил в ногу водителя такси. Подсудимый просил переквалифицировать свои действия, настаивая, что причинил здоровью оппонента легкое, а не средней тяжести повреждение, как говорится в деле.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На процессе в Видновском городском суде в прениях сторон, которые состоялись 23 декабря, представитель главной военной прокуратуры заявил, что считает вину подсудимого Альберта Тришкина в инкриминируемом тому преступлении доказанной. При этом военный прокурор указал, что следствие правильно квалифицировало действия господина Тришкина по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений).

Как рассказывал ранее “Ъ”, события, которые легли в фабулу уголовного дела экс-судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина, произошли 10 августа 2024 года. Вечером вместе со своим 30-летним сыном Игорем и дедом его жены Юрием Чижиком он приехал в один из поселков Ленинского района. При подъезде к дому господина Чижика путь им преградил автомобиль «Яндекс Такси» уроженца Калмыкии Евгения Ахмаджиева. Последний высадил пассажира и стал сдавать назад, чтобы развернуться, но Альберту Тришкину не понравилось, что таксист не включил аварийку.

Судья сделал водителю замечание, причем в выборе слов не стеснялся. Водитель обиделся, и дальнейшая перепалка велась, что признавали в суде обе стороны, с обильным использованием ненормативной лексики. Когда, чувствуя себя оскорбленным, водитель такси подошел к иномарке подсудимого, у того в руке оказался пистолет. Судья выбрался из машины, после чего произошел выстрел, таксист был ранен в ногу.

Прокурор в своем выступлении подчеркнул, что после стрельбы обвиняемый сел в свой автомобиль и уехал, тогда как должен был вызвать полицию или по крайней мере медиков. Тем временем Евгений Ахмаджиев взял больничный на 21 день и, соответственно, все это время не мог зарабатывать.

В итоге гособвинитель попросил судью Татьяну Юферову признать подсудимого виновным и приговорить его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Иск потерпевшего на сумму 5 млн руб., посчитал прокурор, следует удовлетворить частично, обязав экс-судью выплатить по нему 500 тыс. руб. Кроме того, господин Тришкин должен компенсировать судебные издержки на 320 тыс. руб.

Альберт Тришкин и его защита с квалификацией действий бывшего судьи не согласились. Подсудимый утверждал, что вышел из машины с пистолетом в руке, после того как водитель через открытое окно иномарки ударил его по лицу и попытался отнять травматический пистолет, лежавший у судьи на коленях. При этом экс-судья уверял, что, отбившись от водителя Ахмаджиева, он не досылал патрон в патронник и поэтому якобы не знал, что пистолет мог выстрелить. Сам выстрел, по словам обвиняемого, произошел случайно.

Господин Тришкин также сообщил, что находился в момент инцидента в расстроенных чувствах: накануне он узнал, что украинские спецслужбы внесли его в список сайта «Миротворец», что, по мнению бывшего военного судьи, могло угрожать его близким. В общем, подытожил подсудимый, в момент ссоры с таксистом он не до конца отдавал отчет своим действиям. Он также отметил, что предлагал потерпевшему компенсацию в размере 2 млн руб., но тот запросил 5 млн руб.

Адвокат Альберта Тришкина просил переквалифицировать действия подзащитного на ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), которая предусматривает более мягкое наказание.

В свою очередь, потерпевший водитель в прениях настаивал на том, что драки во время конфликта не было вовсе, а судья просто выстрелил в него. После происшедшего он и его родные в Элисте, по словам таксиста, стали получать угрозы от неизвестных. Кроме того, недавно на его мать было совершено нападение и ей сломали палец.

25 декабря подсудимый выступит с последним словом, после чего будет оглашен приговор.

Алексей Соковнин

  • Газета «Коммерсантъ» №238 от 24.12.2025, стр. 4

