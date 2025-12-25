Доходы и расходы бюджета Орла на 2026 год выросли вчетверо ко второму чтению

Депутаты городского совета Орла утвердили бюджет облцентра на 2026 год во втором и окончательном чтении. Казна сформирована с дефицитом в 26 млн руб. при доходах в размере 15,15 млрд руб. и расходах в 15,18 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. По сравнению с первым чтением показатели увеличились почти в четыре раза.

По итогам первого чтения законопроект предполагал дефицит 25,7 млн руб. при доходах в 4,35 млрд руб. и расходах в 4,37 млрд руб. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе горсовета, разница между показателями обусловлена учетом субвенций, субсидий и дотаций из регионального бюджета.

В конце ноября стало известно, что дефицит бюджета Орловской области на 2026 год составит 1 млрд руб. при доходах в 60 млрд и расходах в 61 млрд.

Кабира Гасанова