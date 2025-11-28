Дефицит бюджета Орловской области на 2026 год составит 1 млрд рублей

Депутаты орловского облсовета приняли во втором чтении законопроект о бюджете региона на 2026 год. Согласно документу, дефицит казны в следующем году составит порядка 1 млрд руб. при доходах в 60 млрд и расходах в 61 млрд. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом чтении главный финансовый документ области был принят с дефицитом 800 млн руб. Доходы при этом планировались в объеме 58,2 млрд руб., расходы — 59 млрд руб.

В итоговой структуре доходов неналоговые поступления составят 311,2 млн руб., безвозмездные из федерального бюджета — 1,5 млрд руб. Одной из основных статей расходов станет поддержка участников СВО и их семей, на эти цели предусмотрено 2 млрд руб. Еще 9,1 млрд руб. планируют направить в дорожный фонд региона, 7,9 млрд — на мероприятия в рамках нацпроектов.

Подробнее о формировании областных бюджетов в макрорегионе на следующий год — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова