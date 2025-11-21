Бюджет Орла на 2026 год приняли с дефицитом в 25 млн рублей

Орловский городской совет принял в первом чтении бюджет облцентра на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. На следующий год казна будет сформирована с дефицитом в 25,7 млн руб. при доходах в 4,35 млрд руб. и расходах в 4,37 млрд руб. Об этом сообщили в горсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание мэрии Орла

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание мэрии Орла

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прогнозируемые доходы бюджета Орла в 2027 году составят 4,57 млрд руб., а расходы — 4,59 млрд руб. В 2028 году планируется, что доходы и расходы составят 4,8 млрд руб.

Председатель горсовета Владимир Негин отметил, что проект бюджета пройдет публичные слушания, а затем будет «детально изучен членами согласительной комиссии». Обсуждение финансового документа состоится 9 декабря в мэрии Орла.

В конце октября сообщалось, что дефицит бюджета Орловской области в 2026 году может составить 934 млн руб. Планируется, что доходы достигнут 58,1 млрд руб., а расходы — 59,1 млрд руб.

Егор Якимов