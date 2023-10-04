«Агроэко» пошло в молоко

Четвертый производитель свинины в РФ, воронежская группа «Агроэко» Владимира Маслова, решил наладить крупное промышленное производство молока. Компания планирует возвести в Воронежской области молочный комплекс стоимостью 5 млрд руб., рассчитанный на выпуск 32 тыс. т молока в год. В группе расценивают проект как «шаг к диверсификации бизнеса». Эксперты отмечают, что текущие макроэкономические сложности и некоторое снижение потребления не столь принципиальны для молочных проектов с длительной окупаемостью, которые будут пользоваться поддержкой Минсельхоза и замещать малоэффективные хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГК «Агроэко» решила существенно расширить свои молочные активы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ГК «Агроэко» решила существенно расширить свои молочные активы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что «Агроэко» планирует построить в Нижнемамонском 1-м сельском поселении Верхнемамонского района молочный комплекс стоимостью 5 млрд руб., «Ъ-Черноземье» вчера сообщили в компании и в правительстве региона. Соответствующее соглашение глава «Агроэко» Владимир Маслов подписал с губернатором Александром Гусевым, главой района Николаем Быковым и главой администрации поселения Александром Жердевым.

Комплекс рассчитан на единовременное содержание 3,6 тыс. фуражных коров. Планируемый объем производства — 32 тыс. т молока в год. На предприятии должно быть создано свыше 100 рабочих мест. Проект планируется реализовать к 2026 году.

«У нас уже есть весьма успешный опыт работы на молочно-товарной ферме. Теперь мы планируем строительство новой и очень масштабной площадки, которая будет соответствовать всем нашим требованиям. Это большой шаг к диверсификации нашего бизнеса»,— отметил Владимир Маслов.

Подробнее перспективы развития молочного направления в «Агроэко» вчера прокомментировать «Ъ-Черноземье» не успели. Сейчас у группы работает молочно-товарная ферма на 720 фуражных коров в селе Нижний Мамон. После ее приобретения в 2018 году на предприятии была проведена модернизация, полностью обновлено поголовье. Мощность этой фермы — 19 т молока в сутки. В 2023 году предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. По итогам 2022 года производство молока в «Агроэко» составило 5,8 тыс. т; в 2023-м в компании рассчитывали увеличить валовый надой до 6,2 тыс. т.

Новая ферма может стать одной из крупнейших в Воронежской области и в России. Так, молочный комплекс холдинга «Молвест» в Аннинском районе Воронежской области, рассчитанный на 5,5 тыс. голов, ранее оценивался компанией как крупнейший в Европе.

По данным Национального союза свиноводов, «Агроэко» — четвертый производитель свинины в РФ (322 тыс. т в живом весе в 2022 году — 6,1% российского рынка). Активы — в Воронежской и Тульской областях. Земельный банк компании превышает 100 тыс. га; комбикормовые мощности — свыше 1 млн т в год. Имеет собственные селекционно-генетические центры, крупное перерабатывающее предприятие и розничную сеть. Численность сотрудников — свыше 6,4 тыс. человек. В 2022 году консолидированная выручка группы в Воронежской области оценивалась в 26,5 млрд руб.

Воронежская область — крупный производитель молока (первое место в ЦФО): по итогам 2022 года только в сельскохозяйственных предприятиях (с их наиболее объективными показателями) валовый надой вырос на 6,5 тыс. т и составил 858,3 тыс. т. Однако в последние годы крупные молочные компании, работающие в регионе, в первую очередь «Эконива» и «Молвест», больше вкладывают в переработку.

Собеседник «Ъ-Черноземье» в одной из курских молочных компаний отмечает, что с 2014 года объемы производства молока во многих регионах Черноземья росли на фоне планов по импортозамещению и масштабной господдержки. В последнее время создание новых предприятий по производству и переработке молока осложняется дороговизной и труднодоступностью импортного оборудования и запчастей, напоминает он.

В «Союзмолоке» считают, что, несмотря на сокращение потребления молочной продукции из-за снижения доходов населения в первом полугодии 2023-го, инвесторы осознают, что это «история длительная»: «У тех, кто заключает долгосрочные контракты (на поставку продукции.— «Ъ»), не так чувствуется острота ценовых качелей. Более того, нельзя смотреть на рынок в течение года, потому что срок окупаемости проектов, если не считать субсидирования, может достигать 10–15 лет. Если говорить об удорожании кредитов и оборудования, то стоимость производства молока растет и за полгода она увеличится на 10%. Но льготное кредитование не отменено, а лишь было приостановлено 8 сентября. При этом уже объявлено о выделении дополнительных средств. Сохраняются и компенсации капитальных затрат на строительство ферм: в следующем году они будут выдаваться только большим комплексам, и крупные проекты по-прежнему смогут рассчитывать на финансирование, что станет сокращать сроки окупаемости. Минсельхоз по-прежнему заинтересован в таких инвестпроектах».

В союзе отметили, что на рынке из-за роста себестоимости молока «наблюдается уход слабых игроков» и личных хозяйств: «Чтобы сохранить производство сырья на том же уровне, который есть сейчас, ежегодно нужно вводить в строй 60 тыс. новых ското-мест. А у России сохраняются экспортно ориентированные планы и перспективы». По мнению представителей союза, отсутствие собственной переработки молока не должно помешать успешной реализации проекта «Агроэко»: «Рынок поделен на производство и переработку сырья, в 90% случаев у компаний нет одновременно того и другого».

Олег Мухин, Егор Якимов